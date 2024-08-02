Ремонт остановок провели на восьми дорогах Подмосковья

Работы провели в целях повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. Они прошли на улице Центральной в Черноголовке, улице Михеенко в поселке Хотьково Сергиево-Посадского округа, улице Молодежной в Красногорске, улице Белопесоцкой в Ступине, улице Школьной в деревне Новосьяново под Домодедово, улице Газовиков в поселке Развилка Ленинского округа и на Бисеровском шоссе. Отметим, что проведение работ контролирую с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.