Ремонт почти четырехсот котельных провели в Московской области

На сетях горячего водоснабжения в Подмосковье началась ремонтно-профилактическая кампания, тему отключения горячего водоснабжения обсудили в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

В этом сезоне плановые работы затронут почти 2,7 тысячи котельных, уточнил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. Он напомнил, что в ходе этих работ специалисты заменяют и ремонтируют оборудование на котельных и теплосетях, чтобы обеспечить безаварийное прохождение зимнего сезона.

«На сегодняшний момент у нас в планово-предупредительном ремонте — 373 котельные. Это 8,5 тысячи МКД с населением 1,9 миллиона человек. И параллельно уже начали работы по нашим госпрограммам — это 20 котельных, 1 ЦТП и 142 километра сетей. Всего нам нужно подготовить 44 тысячи домов, 2,7 тысячи котельных и более 120 тысяч километров сетей», — рассказал Хромушин.

Напомним, что нормативные сроки плановых отключения горячей воды в регионе составляют 14 дней, однако специалисты стараются провести эти работы быстрее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.