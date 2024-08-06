Ремонт порядка 30 километров трассы А-107 завершился в Московской области

В Подмосковье завершили ремонт 31 километра на трассе А-107 «Московское малое кольцо» в Пушкинском и Богородском округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

В сообщении уточнили, что работы проводились в два этапа. В рамках первого в 2023 году провели ремонт 14 километров. В августе этого года завершилось восстановление еще около 17 километров. Помимо этого, в рамках работ специалисты также заменили 22 остановочных павильона, устроили два километра шумовых полос и укрепили обочины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.