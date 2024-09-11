Ремонт региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» провели в Подмосковье

В Подмосковье завершили ремонт региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», работы затронули 231 участок, в общей сложности специалисты Мосавтодора уложили более 665 километров асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Отмечу, что в рамках программы регионального ремонта по выбору жителей на портале Добродел обновили покрытие на 47 участках дорог общей протяженностью более 170 километров. Сейчас завершаются работы по обустройству обочин и нанесению разметки на отремонтированных участках», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что наибольший объем работ провели в Можайском округе, Истре, Солнечногорске и Луховицах. Жительница Можайского округа Оксана призналась, что теперь проезд по дороге от Поречья до Уваровки «вьется красивой лентой, обрамленной зеленым лесным массивом по бокам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.