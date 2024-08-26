Ремонт региональных дорог завершили в Воскресенске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт региональных дорог в Воскресенске, его провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности дорожники заменили около 21 километра покрытия на шести участках дорог. Ремонт проходил на участках, которые жители округа выбрали в ходе голосования на портале «Добродел» в 2023 году. Так, например, покрытие заменили на участках дорог через деревню Бессоново до деревни Бочевино, от деревни Леоново до поворота на деревню Расловлево, от улицы Воробьевка в деревне Цибино до границы с Раменским округом в районе СНТ Геофизик и так далее. Это позволило сделать проезд для местных жителей удобнее и комфортнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.