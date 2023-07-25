Ремонт тридцати объектов здравоохранения начался в Подмосковье

В Подмосковье реализуют комплексную программу ремонтов объектов здравоохранения. Сейчас стартовали работы на первой очереди объектов, включая стационары, поликлиники, подстанции скорой и не только. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Важно создавать комфортные условия как для пребывания и лечения пациентов, так и для работы медицинских специалистов. В Подмосковье начались работы на первой очереди объектов — их 30», — рассказала Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

По ее словам, на ремонт направили бюджет в размере около 750 миллионов рублей. В частности, в программу вошли поликлиника № 7 в Люберцах, амбулатория в Шеметово, Озерский пост скорой помощи и другие объекты. После проведения ремонта в них также установят новую медицинскую мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что пришло время для трансформации стоматологической службы.