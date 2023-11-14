Ремонтные работы завершились в амбулатории поселка Санатория им. Герцена

В Одинцово завершились ремонтные работы во врачебной амбулатории, расположенной в поселке Санатория имени Герцена. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Ремонт стартовал в мае. На эти цели выделили около пятидесяти миллионов рублей. Во время проведения работ учреждение продолжало принимать пациентов в штатном режиме.

В ходе ремонта в амбулатории обновили фасад, провели внутреннюю отделку, организовали отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ, выделили зону для работы акушеров-гинекологов.

Интерьер учреждения привели в соответствие с брендбуком «Наша поликлиника». Также кабинеты терапевтов и кабинет ЭКГ перевели на первый этаж, установили пандус и обустроили санузел для маломобильных граждан.

Амбулатория рассчитана на восемьдесят посещений в смену и обслуживает свыше трех с половиной тысяч жителей близлежащих населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в 2022 году проектом «Поликлиника. Перезагрузка» были охвачены полсотни детских поликлиник.