РЕН: гигантскую цистерну с газом выбросило на дорогу после взрыва на АЗС в Грозном. Есть погибшие

Причиной мощного взрыва на заправке в Грозном, согласно предварительным данным МЧС России, стала детонация находившейся там цистерны с газом. Как проинформировали в ведомстве, сейчас пожарные пытаются локализовать пламя.

По первоначальной информации, в результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие. Их число сейчас уточняется.

«На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. Сотрудники МЧС выясняют информацию о жертвах», — написали в экстренных службах.

В свою очередь, как передает телеканал РЕН со ссылкой на источники, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. Медиа публикует видео взрыва, на котором видно, как гигантскую цистерну с газом отбрасывает на сотни метров на дорогу перед ближайшей жилой многоэтажкой. Перед этим произошел сильный взрыв.

Ранее мы писали, что в результате взрыва на АЗС в Грозном пострадали четыре человека. Среди них есть мать с ребенком. В последних угодил газовый баллон.