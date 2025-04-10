РЕН: пострадавшая при крушении батискафа в Хургаде российская девочка скончалась

В результате аварии, произошедшей с батискафом в Хургаде, погибла девочка. Об этом рассказал в интервью телеканалу РЕН ТВ Андрей Болдырев, отец ребёнка. Таким образом, общее количество жертв трагедии увеличилось до семи.

Убитый горем мужчина поведал, что его дочь скончалась вечером в среду, 9 апреля. Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия семья Болдыревых потеряла свою бабушку.

Инцидент случился в первой половине дня 27 марта на расстоянии примерно 1000 метров от побережья. Во время посадки на борт прогулочного батискафа, предназначенного для экскурсии с осмотром кораллового рифа, произошло его затопление. В результате этой трагедии погибли шесть граждан России, среди которых были двое детей. Всего на борту находилось 45 человек, из них 14 были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования Хоссам Салем, капитан «Синдбада», предположил, что причиной аварии мог стать технический сбой в работе подводной лодки. После детального осмотра не было обнаружено никаких повреждений корпуса, которые могли бы привести к аварии.