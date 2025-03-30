Al Masry Al Youm: капитан затонувшего батискафа с российскими туристами покинул его последним

В ходе допроса в прокуратуре провинции Красное море капитан батискафа, на борту которого находились российские туристы, затонувшего в Хургаде, сообщил, что он был последним, кто покинул судно. Об этом пишет египетское издание Al Masry Al Youm.

По словам мужчины, вода проникла на судно ещё до того момента, как оно собиралось отойти от морской платформы.

«Я — последний, кто покинул батискаф после того, как он был затоплен и пропала видимость внутри», — сказал капитан.

В публикации газеты сообщается, что юрист Хусам Салем, защищающий права капитана, утверждает, что его клиент неоднократно обращался к руководству компании с просьбой увеличить количество членов экипажа и провести техническое обслуживание батискафа. Однако компания-владелец не ответила на эти обращения.

В четверг, 27 марта, в результате крушения батискафа в Хургаде погибли шесть россиян, среди которых двое детей. Еще двое пассажиров находятся в реанимации в местных больницах. Врачи оценивают их состояние как стабильное, но требующее тщательного наблюдения.

Инцидент произошел, когда прогулочное подводное судно, на борту которого находились 45 туристов из России, осуществляло экскурсию.

По некоторым данным, чрезвычайное происшествия началось после того, как батискаф столкнулся с рифом, однако по информации генконсула Виктора Воропаева, вода начала заполнять судно при посадке.

Власти Египта продолжают расследование инцидента. Капитан подводного судна ранее был выпущен под залог с условием не покидать место жительства.

Ранее сообщалось, что батискаф, потерпевший крушение в Хургаде, произвели в Финляндии.