РЕН ТВ: В подмосковном Чехове раскрыли «собачью тюрьму», где издевались над животными

В городе Чехов Московской области корреспонденты телеканала РЕН ТВ обнаружили место, где организаторы передержки домашних животных жестоко с ними обращались. Это место журналисты назвали «собачьей тюрьмой».

По данным СМИ, в настоящее время на месте находятся владельцы домашних животных, среди которых — известный блогер Эльдар Джарахов.

«Две наши собаки были на этой передержке. Нам там объективно испортили собак... Огромное количество людей в ужасе. Мы собираемся писать заявление», – рассказал Джарахов.

В интервью с журналистами Джарахов заявил, что намерен добиться закрытия компании, предоставлявшей услуги по передержке животных. Блогер и другие владельцы собак преследуют цель добиться привлечения к уголовной ответственности женщин, которые управляли питомником.

Джарахов поделился в своих социальных сетях видеозаписями из питомника, где временно содержатся животные. На кадрах можно увидеть помещение, заполненное собаками, запертыми в тесных клетках. Некоторые питомцы едва могут уместиться в своих ограниченных пространствах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проводится проверка после того, как две женщины обмотали собаку скотчем.