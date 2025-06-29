«Рено» на встречке: в жутком ДТП под Ставрополем пять погибших

Лобовое столкновение на трассе под Ставрополем унесло жизни пяти человек. Авария произошла поздно вечером 28 июня, когда «Рено Дастер» вылетел на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2104». Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщила пресс-служба ГАИ Ставропольского края.

Сообщается, что среди погибших — 39-летний водитель «Жигулей», его 14-летний ребенок, две женщины (58 и 45 лет) и 39-летний пассажир «Рено». Выжили 14-летняя девочка и водитель иномарки (38 лет), их госпитализировали.

Установлено, что водитель «Рено» не привлекался к ответственности последние два года. Для проверки на опьянение у него взяли биозабор.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все подробности и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту гибели 8-летнего ребенка в подмосковном Одинцове.