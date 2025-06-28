В Одинцове возбуждено уголовное по факту ДТП в котором погиб маленький ребенок

В Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщил Следственный комитет России по Московской области в своём официальном Телеграм-канале.

По информации, полученной из источников, 28 июня, в субботу, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 40-летнего водителя такси и 8-летнего мальчика во дворе жилого комплекса, расположенного на улице Триумфальная в городе Одинцово. В результате аварии ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.

В связи с этим инцидентом сотрудник Следственного комитета России по Московской области, работающий в городе Одинцово, начал расследование по статье 264, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели человека по неосторожности.

В Следственном комитете Российской Федерации добавили, что в настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех деталей произошедшего.

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