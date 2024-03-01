Рентген-аппарат закупили в Павлово-Посадскую больницу по поручению губернатора
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Во взрослой поликлинике № 1 Павлово-Посадской больницы ввели в работу новый рентгеновский аппарат, который заменит устаревшую технику, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Мы продолжаем 3-летнюю программы замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. Новый рентген-аппарат в Павловском Посаде уже начал работать. На его установку и ремонт кабинета было направлено почти 19 миллионов рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Новый аппарат позволит проводить до 30 исследований в смену. Заместитель главного врача Павлово-Посадской больницы Наталья Мищенко уточнила, что с его помощью можно получать более качественные изображения при низкой лучевой нагрузке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.