Рентген-аппарат закупили в Павлово-Посадскую больницу по поручению губернатора

«Мы продолжаем 3-летнюю программы замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. Новый рентген-аппарат в Павловском Посаде уже начал работать. На его установку и ремонт кабинета было направлено почти 19 миллионов рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.