Рентгенолог Соколовский о ЧП на исследовании: «Не могли оторвать каталку впятером»

Высокие технологии в медицине позволяют докторам выяснять, что же случилось с пациентом и ставить правильные диагнозы. Однако не всегда больной может воспользоваться некоторыми благами прогресса. Это касается магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Заведующий рентгеновским отделением ГБУЗ МО «Королевская городская больница» Артем Соколовский не устает предостерегать людей, внутри которых есть металл, приходить на МРТ.

«В работе аппарата используется магнитное поле, и металлические протезы становятся противопоказанием. Исключение составляет титановый протез, потому что этот металл не магнитится», — отмечает Артем Андреевич в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как подчеркивает доктор, аппарат от этого не сломается, но и толку от такого исследования не будет: если сканировать область исследования с эндопротезом, то там вообще ничего не будет видно. Металл не будет пропускать магнитное поле, и на изображении будут так называемые артефакты, то есть затемнения и искажения картинки.

Как говорит рентгенолог, к полным противопоказаниям для МРТ относятся и любые другие металлические предметы в теле, допустим, окалины от сварки.

«Магнит притянет эти осколки металла. У нас в больнице следят строго, есть даже металлоискатели, но много случаев, когда пациенты забывали или не знали о металле, и фрагменты вылетали из тела, практически, как пуля с огромной скоростью», — заявляет Соколовский.

На практике же доктор сталкивался с тем, что медсестры забывали, про магнитное поле и привозили пациентов на каталке.

«Тогда каталка примагничивалась, и мы втроем и впятером не могли оторвать ее от аппарата», — отмечает врач.

Ранее врач назвал опасность известного медицинского исследования.