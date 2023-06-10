Рентгенолог Соколовский о достоинствах КТ: «Видно затемнения от одного миллиметра»

Заведующий рентгеновским отделением ГБУЗ МО «Королевская городская больница» Артем Соколовский объяснил принцип действия ряда исследований и рассказал, почему иногда недостаточно просто рентгена.

В компьютерной томографии, как и в рентгене, используют рентгеновские лучи, отмечает доктор. Однако не всегда удается обойтись рентгеном с меньшей лучевой нагрузкой, чем КТ. Например, при коронавирусе.

«На начальных этапах заболевания на рентгене минимальные затемнения не определяются. Ведь аппарат не дает той четкости, что КТ. На КТ же можно заметить инфильтрации от 1–2 мм, вот почему исследования не всегда взаимозаменяемы», — обращает внимание Соколовский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В МРТ же совсем иной принцип работы, который заключается в магнитном поле, да и время исследования отличается, добавляет врач. Если рентген или КТ дает результат уже через пять, максимум 15 минут, то магнитно-резонансная томография требует минимум полчаса.

По словам рентгенолога, МРТ нельзя назвать экстренным методом исследования, потому что, во-первых, время, а во-вторых, человек должен быть спокоен и не двигаться вообще. То есть это должен быть практически «здоровый пациент».

«Органы тоже не должны шевелиться во время исследования, в кишечнике есть перистальтика, поэтому когда смотрят брюшную полость, всегда назначают за час или полчаса до исследования укол спазмолитика», — подчеркивает Артем Андреевич.

МРT назначают, когда надо посмотреть голову и позвоночник, суставы и брюшную полость. А если у человека обнаружили какое-либо образование и его нужно наблюдать в динамике, то выбирают компьютерную томографию, которую делают каждые несколько месяцев, добавляет доктор.

Ранее врач назвал опасность известного медицинского исследования.