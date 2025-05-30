РЭО дал старт масштабному мультимарафону экологической направленности в преддверии Дня защиты детей

Ключевым моментом станет презентация анимационного сериала «Помощники Земли». В Российском экологическом операторе акцентируют внимание на значимости этого проекта для экологического просвещения молодого поколения.

«Дети — это не только будущее, но и решающий фактор в экологической обстановке страны. От принципов и привычек, привитых им сегодня, зависит, какой будет окружающая среда завтра. Мы уверены, что позитивные и понятные образы мультфильма „Помощники Земли“ способны зародить в детях любовь к природе и научить беречь ее с малых лет. Призываем всех, кто занимается экологическим образованием, организовывать показы этого мультсериала», — заявили представители пресс-службы РЭО.

Уже сейчас к инициативе присоединились экоцентры в Тюменской и Свердловской областях, где просмотры запланированы на 30 и 31 мая. В рамках праздничных мероприятий также пройдут интерактивные занятия.

Анимационный сериал «Помощники Земли», созданный РЭО, включает восемь коротких серий, предназначенных для зрителей старше пяти лет. Герои мультфильма рассказывают о бережном отношении к природе, обучают раздельному сбору и переработке отходов, борются с Мусорным Монстром и показывают, как даже небольшие действия могут сделать мир лучше.

Все эпизоды доступны для просмотра в сети Интернет. С информацией о проекте можно ознакомиться на официальном сайте РЭО.

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