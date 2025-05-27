РЭО и «Эколята» запустили конкурс рисунков о раздельном сборе отходов для детсадовцев и младших школьников

Всероссийский конкурс рисунков под названием «Эколята за сортировку отходов и вторичное использование ресурсов» стартовал 27 мая при поддержке публично-правовой компании «Российский экологический оператор». К участию в этом творческом состязании приглашаются воспитанники детских садов и учащиеся младших классов начальных школ.

«Мы придаем огромное значение экологическому просвещению молодого поколения. Необходимо начинать эту работу с самого раннего возраста, воспитывая в детях бережное отношение и любовь к природе посредством разнообразных интерактивных методов. Благодаря подобным инициативам дети лучше осознают важность экологии и личный вклад каждого в сохранение природных богатств», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Задача конкурса — познакомить ребят с принципами заботы об окружающей среде и правильной утилизации мусора. Участникам предлагается изобразить, как сказочные персонажи Эколята, друзья и защитники природы помогают поддерживать чистоту, сортируют отходы и применяют переработанное сырье. Помимо создания рисунка, необходимо в сопроводительном тексте объяснить, что именно предпринимает каждый герой для охраны окружающей среды.

Конкурс пройдет в три этапа: сначала на уровне детских садов и школ, затем на региональном уровне, а завершится федеральным этапом с награждением победителей. Приглашаются к участию дошкольные группы и ученики с 1 по 4 класс. Работы принимаются до 15 декабря 2025 года.

В преддверии конкурса педагоги проводят для детей ознакомительные уроки по основам раздельного сбора отходов и правилам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для этой цели используется образовательная платформа «Зеленая школа» РЭО, содержащая необходимые материалы для понятного объяснения экологической тематики.

Проект реализуется в рамках общероссийских программ «Эколята-дошколята», «Эколята», «Юные защитники природы» и акции «Россия территория Эколят».

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