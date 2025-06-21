РЭО и Рязанская область договорились о сотрудничестве в сфере ТКО

В рамках Петербургского международного экономического форума между Российским экологическим оператором (РЭО) и правительством Рязанской области было подписано соглашение о сотрудничестве в области управления твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ, определяющий рамки взаимодействия, завизировали генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова и губернатор Рязанской области Павел Малков. Соглашение направлено на реализацию целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», являющегося частью национального проекта «Экологическое благополучие», и предусматривает совместную работу по модернизации системы обращения с отходами и увеличению объемов их переработки.

Ирина Тарасова подчеркнула, что регионы сегодня играют ключевую роль в формировании современной системы обращения с отходами. Она отметила стремление Рязанской области к переходу к принципам экономики замкнутого цикла и выразила готовность оказать всемерную поддержку в вопросах методологии, организации и финансирования.

Планируется сотрудничество по широкому спектру направлений, включая создание современной инфраструктуры, привлечение инвестиций, разработку мер государственной поддержки и внедрение инновационных решений в процессы сбора, транспортировки и переработки отходов на территории региона.

Совместная работа в рамках данного проекта охватит как текущие задачи, так и долгосрочные цели по формированию устойчивой модели обращения с отходами, соответствующей принципам экономики замкнутого цикла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.