РЭО: регионы начнут вносить информацию о мусороперегрузочных станциях в цифровую систему

С 1 сентября 2025 года российские регионы будут обязаны передавать информацию о труднодоступных территориях и перегрузочных станциях в федеральную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами (ФГИС УТКО).

В соответствии с новыми требованиями, субъекты Российской Федерации должны будут вносить данные о труднодоступных местностях и станциях перегрузки отходов в ФГИС УТКО в течение 10 рабочих дней с момента их регистрации в территориальных схемах. Эти поправки были разработаны специалистами из Российского экологического оператора.

В пресс-службе РЭО отметили, что ФГИС УТКО теперь будет содержать сведения о труднодоступных районах, перегрузочных станциях, а также о предприятиях, занимающихся переработкой отходов в искусственные грунты из органических компонентов ТКО. Кроме того, система будет отражать актуальные данные о ходе создания инфраструктуры для работы с ТКО, что является важным шагом для достижения общенациональных целей по уменьшению объемов захоронения отходов и развитию циклической экономики.

Указанные изменения внесены в приказ Минприроды России 919 от 26 декабря 2022 года, определяющий состав, сроки и частоту размещения информации в ФГИС УТКО.

Этот приказ вступает в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Дополнительные сведения можно найти по предоставленной ссылке.

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