РЭО создал каталог образовательных программ в сфере обращения с отходами

Российский экологический оператор опубликовал новый сборник образовательных программ от российских высших учебных заведений на учебный период 2025-2026. В этом издании собраны сведения об учебных курсах, разработанных при участии РЭО и посвященных управлению отходами и принципам циркулярной экономики.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев отметил, что РЭО инициировал создание консорциума «Экономика замкнутого цикла», в который вошли 30 университетов. Он подчеркнул, что в сотрудничестве с этими вузами были созданы специализированные учебные программы для подготовки нового поколения специалистов, обладающих компетенциями в области управления технологическими и экономическими процессами, а также способных внедрять инновационные решения в сферу обращения с отходами.

Справочник содержит полную информацию о программах подготовки бакалавров и магистров, а также о программах дополнительного профессионального образования, переквалификации и повышения квалификации. В нем указаны данные о количестве мест, финансируемых из бюджета и на коммерческой основе, формах и сроках обучения, стоимости, вступительных экзаменах, контактная информация представителей университетов и подробные описания учебных планов.

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова сообщила, что в консорциум входят как ведущие вузы столицы, так и региональные образовательные учреждения. Главная цель объединения заключается в формировании всесторонней системы экологического образования для подготовки квалифицированных кадров, способных внести вклад в развитие экономики замкнутого цикла.

В качестве примеров каталог содержит программы, предлагаемые различными университетами. Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова предоставляет программы бакалавриата и магистратуры «Экология и природопользование», а также программу магистратуры «Экономика» с углубленным изучением вопросов «зеленой экономики» и управления ресурсами. НИТУ МИСИС предлагает магистерские программы по направлению «Техносферная безопасность» с акцентом на экологические инновации и инженерные разработки для циркулярной экономики. РУДН им. Патриса Лумумбы предлагает магистерскую программу «Экология и природопользование», ориентированную на принципы «зеленой экономики» и устойчивого развития предприятий.

Для получения более подробных сведений об учебных программах заинтересованные лица могут скачать каталог, пройдя по ссылке, размещенной на официальном сайте РЭО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.