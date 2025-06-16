РЭО утвердил новую методологию для подтверждения соответствия «зеленых» займов экологическим стандартам

Этот нормативный документ, одобренный руководством Российского экологического оператора (РЭО), устанавливает строгие правила для контроля за тем, чтобы привлеченные средства направлялись исключительно на проекты, улучшающие экологическую обстановку и стимулирующие экономику замкнутого цикла в России.

Разработанные принципы соответствуют российским и международным требованиям в области устойчивого развития. В документе учтены положения федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», критерии «зеленых» проектов (согласно постановлению Правительства), стандарты Банка России по эмиссии и раскрытию информации, а также национальные цели развития и Цели устойчивого развития ООН.

Екатерина Степкина, заместитель генерального директора РЭО, отметила, что утверждение этой методологии демонстрирует переход РЭО на новый уровень как ответственного участника рынка устойчивого финансирования. Она подчеркнула создание прозрачной системы экспертной оценки, гарантирующей инвесторам уверенность в том, что «зеленые» облигации используются исключительно для экологически значимых проектов и развития циркулярной экономики.

Проекты будут проходить многоэтапную проверку, включающую предварительную оценку Департаментом стратегического развития РЭО, рассмотрение Экспертным советом по устойчивому развитию и подготовку заключения о целесообразности использования «зеленых» займов для финансирования конкретных инициатив. Оценка будет учитывать экологическую пользу, применение передовых технологий и уровень корпоративной ответственности компании.

Светлана Бик, председатель Экспертного совета по устойчивому развитию РЭО, подчеркнула, что важным нововведением является учет результатов ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса при экспертной оценке. Этот национальный стандарт оценки деловой репутации компаний по трем направлениям (экология, кадры и государство) позволяет учитывать не только экологические аспекты проекта, но и общую ответственность компании-заемщика, что повышает надежность верификации «зеленых» займов.

«Зеленые» облигации РЭО предназначены для финансирования проектов в трех приоритетных областях: переработка отходов для получения материалов и вторичного сырья, переработка отходов в энергию, а также создание и модернизация комплексов по обработке отходов. Каждое из этих направлений вносит вклад в решение экологических проблем и продвижение циркулярной экономики.

Компании, получившие «зеленый» заем, обязуются выполнять заявленные экологические цели и регулярно отчитываться о результатах. РЭО ведет реестр всех «зеленых» займов для обеспечения прозрачности и контроля за эффективностью использования средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.