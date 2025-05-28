РЭО в сотрудничестве с проектом «Экоход» проведет второй онлайн-семинар, ориентированный на школьников

В рамках всероссийской образовательной инициативы «Экоход» 29 мая состоится вебинар под названием «Диалог с экологом». Российский экологический оператор и команда «Экохода» приглашают учащихся школ со всей страны присоединиться к встрече с ведущими экспертами в сфере защиты окружающей среды.

«Участники узнают о значимости экологии не только как научной области, но и как о призвании, о возможностях построения карьеры в данной сфере, а также о задачах, стоящих перед современными экологами. Приглашенные спикеры поделятся личными историями выбора профессии, расскажут о реализуемых проектах и объяснят, почему профессия эколога неразрывно связана с наукой, технологиями, путешествиями и заботой о планете», — отметил Дмитрий Бойко, директор по связям с общественностью ППК РЭО.

В качестве ведущих вебинара выступят Александр Мясков, заслуженный эколог России и директор Горного института НИТУ МИСИС, а также Любовь Вдовых, руководитель направления устойчивого развития компании «Синергетик». Эксперты поделятся своим опытом, расскажут о своем профессиональном пути и ответят на вопросы школьников.

«Школьники смогут узнать о том, как стать профессионалом в области устойчивого развития, с чего начать свой путь в экологии, и какие перспективы открываются перед теми, кто выберет эту специальность. Мероприятие пройдет в формате открытого общения: спикеры поделятся своим опытом и ответят на вопросы аудитории», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Вебинар начнется в 12:00 по московскому времени. Подключиться к трансляции можно по предоставленной ссылке. Для получения персонального сертификата участника необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта «Экоход» и подать заявку на участие в цикле эколого-просветительских вебинаров для школьников через личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.