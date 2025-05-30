РЭО заявил об увеличении собираемости платежей за вывоз ТКО на 1,3%

В первые три месяца 2025 года процент оплаты услуг по вывозу ТКО достиг 92,8%, что на 1,3% выше аналогичного периода 2024 года, когда данный показатель был равен 91,5%. В частности, среди граждан уровень оплаты в среднем составил 93,3%, а среди юридических лиц 91,6%.

Глава ППК РЭО Ирина Тарасова акцентировала внимание на том, что совместная работа с субъектами Российской Федерации нацелена на повышение качества услуг по вывозу ТКО по всей стране. Следствием этого стало увеличение собираемости платежей в большинстве регионов, обусловленное более эффективной деятельностью региональных операторов и внедрением стимулов для тех, кто оплачивает услуги вовремя.

В ряде федеральных округов наблюдается положительная динамика в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Особенно выделяются Сибирский (+2,7%), Северо-Западный (+2,5%) и Центральный (+1,5%) округа. Успехи этих регионов объясняются внедрением онлайн-платформ для оплаты и информационными кампаниями, подчеркивающими важность своевременных расчетов за услуги. Уральский и Южный федеральные округа удержали свои показатели на уровне предыдущего года благодаря стабильной и эффективной работе региональных операторов.

Евгений Карелов подчеркнул намерение активизировать усилия для повышения уровня собираемости платежей в регионах, где наблюдается отставание, в том числе посредством информационно-разъяснительной работы с населением и предприятиями. Особое внимание будет уделено новым субъектам РФ с целью достижения среднероссийских показателей.

В то же время, в Северо-Кавказском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах наблюдается снижение уровня оплаты по сравнению с первым кварталом 2024 года. Региональные операторы в этих регионах предпринимают активные шаги для исправления ситуации, включая запуск программ лояльности и разработку индивидуальных подходов к работе с населением.

На новых территориях Российской Федерации уровень оплаты достиг 81% от выставленных счетов. Это можно считать хорошим результатом, учитывая процессы адаптации и активную работу региональных операторов по организации системы обращения с ТКО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.