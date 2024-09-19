Forbes раскрыл убытки главы Wildberries Бакальчук после сделки с Russ

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось почти в два раза после слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. На это в своем отчете указал американский финансовый журнал Forbes.

Согласно опубликованным изданием данным анализа открытых источников, финансы Бакальчук «похудели» с 7,9 млрд долларов США до 4,1 млрд.

«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ, стоимостью около $3,4 млрд. Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — следует из оценки Forbes общедоступных документов.

Напомним, компания Wildberries официально объявила о слиянии с Russ 5 августа 2024 года. С этим до сих пор не может смириться супруг Татьяны Бакальчук Владислав, считая сделку основательницы крупнейшего российского онлайн-ретейлера незаконной.

18 сентября два сотрудника охраны погибли в перестрелке у офиса Wildberries в Москве. Бакальчук назвала это очередным «рейдерским захватом» и заподозрила в произошедшем мужа. Однако сам мужчина назвал себя пострадавшим. По самым последним данным, Владислав Бакальчук был арестован и отправлен в СИЗО после допроса в СК.