Рэпер Матранг начал лечение в психо-наркологическом коттедже

Уже полтора года рэпер Матранг находится в специализированном психо-наркологическом центре во Внуково, где за ним круглосуточно наблюдают медики, а связь с внешним миром практически отсутствует.

Как сообщил телеграм-канал Mash, Алан Хадзарагов начал терапию в январе 2024 года. Первым шагом стала наркологическая клиника «Свобода», где он прошел 28-дневный ВИП-курс стоимостью 650 тыс. руб., включавший анализы и образовательные лекции. Однако, помимо сильной зависимости, врачи обнаружили у артиста и психическое расстройство, что послужило причиной его перевода в учреждение закрытого типа.

После этого Матранг был помещен в реабилитационный коттедж с усиленным режимом, рассчитанный на 25 человек, где разрешен лишь один короткий телефонный разговор в неделю и полностью исключены контакты с внешним миром.

Стоимость комплексной программы начинается от 150 тыс. руб. Сестра артиста предполагает, что его пребывание там продлится дольше, чем ожидалось, и к осени он, вероятно, не выйдет.

Причиной госпитализации стали проблемы с наркотическими веществами, но первые признаки неблагополучия проявились еще раньше. В социальных сетях рэпер публиковал видео странного содержания: брил брови, стригся налысо, говорил бессвязные вещи и критиковал Басту и других исполнителей. С тех пор он проходит лечение в условиях изоляции.

Ранее сообщалось, что рэпер Pharaoh задолжал налоговой более 270 тыс. руб.