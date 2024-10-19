Рэпера Алексея Трикопюшона убила загадочная женщина во время пьяной ссоры

Как сообщили в сообществе «Hip-Hop Family» в Вконтакте, трагический инцидент произошел еще 16 октября в колясочной жилого дома в Металлургическом районе Челябинска.

Согласно предоставленной информации, во время пьяного конфликта с некой женщиной рэпер получил от нее ножом в шею и скончался от полученных ран до приезда медиков.

Произошедшее подтверждают и в Следственном управлении СК по Челябинской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

В соцсетях и СМИ распространяется информация, что 35-летний не так давно вышел из тюрьмы. Убитый музыкант являлся знаковой фигурой так называемого андеграунд-рэпа. Также появилась информация, что убийцей якобы могла быть жена артиста. В полиции пока этого не подтверждают. Однако женщина уже задержана и дает показания.

Также в уральских пабликах появились данные о том, что Трикопюшон был дружен с рэпером Энди Картрайтом, которого два года назад убила собственная супруга.

Ранее сообщалось, что мужчина в Волгограде насмерть забил пожилую мать и оторвал ей уши.