Рэпера Face убрали из базы розыска на сайте МВД

Музыкант Иван Дремин*, более известный под своим сценическим псевдонимом Face*, был удален из российской базы лиц, которых разыскивают правоохранители. Об этом сообщил ТАСС.

О том, что рэпер попал в базу розыска, стало известно 18 июля. Не прошло и недели после этого, как артист исчез из этой базы.

«По вашему запросу нет информации», — указывает база в ответ на введение в нее персональных данных рэпера.

Если верить открытым данным, Face выехал за пределы России.

Ранее стало известно, что другой известный рэпер, Алан Хадзарагов, уже полтора года проходит лечение от наркозависимости. Он находится в специализированном психо-наркологическом центре во Внуково, где за ним круглосуточно наблюдают медики, а связь с внешним миром практически отсутствует. Помимо сильной зависимости, врачи обнаружили у артиста и психическое расстройство, что послужило причиной его перевода в учреждение закрытого типа.

* Внесен в РФ в список иноагентов.