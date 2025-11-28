Рэпера Macan тайно увезли служить, пока пресса дежурила у ворот военкомата

Отец музыканта Macan (Андрея Косолапова) Кирилл Косолапов сообщил РИА Новости , что его сын уже убыл на службу. По его словам, артист отправился в войска в пятницу.

Утром на сборном пункте на Угрешской улице собрались новобранцы и их близкие. С самого раннего времени там находились и журналисты, ожидавшие появления исполнителя. Однако рэпер на площадке так и не появился.

В начале октября Macan опубликовал фото из призывного пункта, указав, что проходит оформление для службы в армии. Позднее он заявил, что планирует отправку 28 ноября. Его отец подтвердил, что решение о службе реализовано и артист покинул город в установленный день.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось, действительно ли блогерша Дилара Зинатуллина встречается с рэпером Macan.