Скандального рэпера Шона Комбса (P.Diddy) снова обвиняют в изнасилованиях. На сей раз иск подали в суд за сексуальное преступление, совершенное против молодой американки 20 лет назад. Об этом со ссылкой на NBC News сообщает KP.RU .

Адвокаты сообщили иностранному изданию, что рэп-исполнителя обвиняют в сексуальных преступлениях, которые он якобы совершал с 1995 по 2021 год.

Одна из потерпевших рассказала, что Комбс изнасиловал ее в номере отеля в Манхэттене, когда ей было 19 лет. Она не смогла оказать сопротивления. Картину изнасилования подробно описали в судебных материалах, указав 2004-й годом преступления.

Напомним, что американский рэпер P. Diddy попал в громкий скандал на фоне разнообразных обвинений. Основные — групповое изнасилование и торговля людьми. Звезду арестовали в Нью-Йорке 17 сентября. Комбса могут приговорить к пожизненному сроку, либо лишить свободы на 15 лет минимум. Это решит суд, если вина рэпера будет доказана. Ему вменяется множество эпизодов, включая сексуальную эксплуатацию, рэкет, перевозку людей для занятия проституцией и вечеринки с употреблением наркотических веществ.

Как уточнял адвокат Тони Базби, против P. Diddy подали иски 120 человек. Все они заявили о сексуальном насилии со стороны музыканта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Захарова предположила, что компромат, собранный P. Diddy, может быть использован для поддержки Украины.