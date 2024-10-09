По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, компрометирующие материалы, собранные американским рэпером и продюсером Шоном Комбсом (больше известным как P. Diddy) на его вечеринках, могут служить для продвижения украинской повестки. Это она озвучила в видео, размещенном на канале в Telegram.

«Существует список из тысяч людей, на которых есть компромат, и этот материал используется для продвижения темы Украины, а также для давления на Венесуэлу, Беларусь и другие страны», — сообщила Захарова.

Она также напомнила о ситуации с актером Эштоном Кутчером и певицей Келли Осборн. Когда стало известно о их участии в мероприятиях P. Diddy и возможной угрозе раскрытия компромата, они публично выразили поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что российских актеров приглашали на вечеринки P. Diddy, где происходили жуткие события.