Рэперу P.Diddy предъявили обвинения в новых преступлениях

В отношении американского рэпера P.Diddy вынесли еще два обвинительных заключения. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на оказавшийся у редакции судебный документ.

Дело против певца изучают федеральные прокуроры Нью-Йорка.

«Новое обвинительное заключение против Комбса содержит дополнительное обвинение в торговле людьми, а также в перевозке (людей) для вовлечения в проституцию», — цитирует СМИ информацию из бумаг.

Теперь количество пунктов обвинения достигло пяти. В частности, рэпер обвиняется в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в незаконном лишении свободы.

По версии следствия, преступления совершались на вечеринках P.Diddy с 2000 по 2022 годы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Организованные исполнителем мероприятия посещали многие знаменитости, в том числе актеры Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон и Уилл Смит, музыканты Джастин Бибер, Мэрайя Кэри и другие.

Ранее адвокаты P.Didi заявили о том, что все обвинения в отношении их клиента являются недостоверными.