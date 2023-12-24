Вашингтон выразит заинтересованность в заключении мира с Россией вне зависимости, какая там будет администрация: Джо Байдена, Дональда Трампа или кого-то другого, уверен французский репортер издания Le Figaro Рено Жирар.

В эфире Sud Radio журналист отметил, что независимо от исхода предстоящих в 2024 году в США президентских выборов, за океаном предложат Москве сесть за стол переговоров. Все это лишь вопрос времени.

«Либо администрация Байдена и демократы также в конечном счете захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что все это заводит их слишком далеко», — считает он.

Репортер добавил, что в американском политикуме прекрасно осознают, что бросать Москву в объятия Пекина не есть стратегическая цель США. Что до Украины, то, учитывая провал контрнаступления ВСУ и укрепление военной мощи России, в ее отношении все уже решено.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.