Репортер Sky News попала на брифинг к Лаврову и покраснела после слов Захаровой

Журналистка британского канала Sky News попыталась попасть на пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Подробности произошедшего раскрыла Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT, отметив реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заставила корреспондентку покраснеть.

После введения санкций против российских СМИ и отказов в аккредитации для российских дипломатов западные журналисты больше не приглашаются на пресс-конференции Лаврова.

На этот раз иностранных репортеров не ждали: девушка пришла в зал заранее, где находились только российские и бразильские коллеги, и уселась на задних рядах. Ей сообщили, что времени на общение с Лавровым нет и задать вопрос не получится.

Захарова предложила участникам проголосовать, разрешить ли журналистке остаться. На несколько секунд в зале воцарилась тишина, а затем все единодушно подняли руки в поддержку ее присутствия.

Симоньян назвала Захарову талантливой и с иронией отметила, что журналистка покраснела, хоть ей и разрешили остаться.

Ранее сообщалось, что МИД Франции попытался оправдаться за рукопожатие Макрона с Лавровым на саммите G20.