В интернете появилось видеозапись прямой линии с гражданами Украины, которая состоялась с участием президента России Владимира Путина 26 октября 2004 года. Запись была опубликована журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным в его аккаунте в соцсетях.

На видеокадрах можно увидеть, как президент России Владимир Путин посещает Киев для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 60-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков в 40-х годах прошлого столетия.

Три главных телеканала страны организовали прямой эфир с участием главы российского государства. Одна из журналисток отмечает, что эфир лидера РФ начался под звуки праздничного салюта.

Прямая линия Путина в украинцами случилась аккурат перед президентскими выборами на Украине, которые проходили с октября по декабрь 2004 года. Спустя 20 лет, в феврале 2024 года, в интервью репортеру из США Такеру Карлсону Путин назвал тогдашнюю победу политика Виктора Ющенко — госпереворотом.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии успел ответить на десятки вопросов репортеров в студии Гостинного двора в Москве и простых россиян. Речь шла обо всем: об экономике, мигрантах, работе спецслужб, международная повестки и конечно же основной темой является обсуждение проводимой Россией спецоперации на Украине. Мероприятие транслировали ведущие федеральные СМИ РФ. Прямая линия длилась 4 часа 27 минут. Было задано около 70 вопросов.

Ранее сообщалось, что задавший вопрос Путину журналист NBC Симмонс сбежал с прямой линии с рюкзаком за плечами.