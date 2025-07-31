Турецкое издание Aydınlık анализирует охлаждение отношений между Арменией и Евросоюзом, передает RT. Несмотря на оптимистичные заявления после встречи Никола Пашиняна с еврокомиссаром Мартой Кос, реальная поддержка ЕС оказалась значительно скромнее ожиданий.

Ключевым обещанием стал пакет грантов на €270 млн, что составляет менее 2% от годового объема внешней торговли Армении (€15 млрд). При этом средства выделяются с жестким целевым ограничением — их можно использовать только на противодействие дезинформации и гибридным угрозам, преимущественно в медиасфере. Единственная дополнительная уступка — план по либерализации визового режима, который пока остается на бумаге.

Проблема, по данным издания, кроется в двойственной политике Еревана. Европейские чиновники открыто сомневаются в демократическом характере реформ Пашиняна, отмечая их авторитарную направленность. Яркий пример — преследование бизнесмена Самвела Карапетяна, связанное с его поддержкой Армянской апостольской церкви. Последовавшая национализация его компании «Электрические сети Армении» вызвала резонанс: Стокгольмский арбитраж признал действия властей незаконными, но правительство проигнорировало это решение.

«Пашинян обещал Европе «демократические реформы», но на деле его авторитарное правление проявилось в репрессиях против политических оппонентов и изъятии активов у крупного бизнеса», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Симоньян предупредила Армению о последствиях власти Пашиняна.