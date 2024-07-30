Эксперт Лордкипанидзе пояснил, как Дуров мог узнать о своих биологических детях

Эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе рассказал, что соглашение об анонимности не запрещает донорам спермы впоследствии узнавать о своих биологических детях, сообщает интернет-издание «Абзац» .

Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров проинформировал, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира. Богатый холостяк рассказал, как впервые решился на сдачу своего биоматериала. Теперь он намерен раскрыть исходный код своей ДНК, чтобы при желании биологические братья и сестры могли найти друг друга. Некоторые эксперты скептически отнеслись к такой идее. Однако Борис Лордкипанидзе отметил, что Павел Дуров не нарушает законодательство.

«Они [доноры и их биологические дети] очень часто встречаются. Есть люди, которые не засекречивают данные о себе», — рассказал «Абзацу» эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе.

Эксперт Лордкипанидзе рассказал, что однажды присутствовал на одной программе. Главным героем стал мужчина, который являлся биологическим отцом более 500 детей. Его биоматериал считался высокого качества, поэтому в клиниках были заинтересованы в сотрудничестве.

Павлу Дурову могли на законном основании предоставить информацию о том, каким именно парам был передан его биологический материал. Однако не стоит забывать и о высоком материальном положении известного программиста.

«Я не думаю, что он [Дуров] ее получил каким-то особым способом, хотя при его финансовых возможностях такую версию тоже нельзя исключать», — отметил эксперт.

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