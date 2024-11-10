Repubblica: десятки тысяч испанцев протестуют в Валенсии после наводнения, требуя отставки властей

Десятки тысяч испанских граждан вышли на массовые протесты в Валенсии. Причиной недовольства жителей стали бездействия властей королевства во время недавнего разрушительного наводнения в стране, пишет la Repubblica.

Напомним, число жертв наводнений в Валенсии к настоящему времени составляет 217 человек. Пропавшими без вести числятся 89 местных жителей.

Отмечается, что митингующие, которые буквально заполонили все городские улицы, требуют незамедлительно отставки главы региона Карлоса Масона. Уже произошли первые стычки с полицией. Толпа начала швырять в правоохранителей камни и фейерверки. Те в ответ применили слезоточивый газ и резиновые дубинки.

«Правительство критикуют за медленную работу. Власти опоздали с смс-рассылкой о наводнении, а силовиков направили в зону бедствия лишь несколько дней спустя. Сначала там работали волонтеры», — приводится в материале издания.

Ранее сообщалось, что в провинции Валенсия постепенно восстанавливают электроэнергию. В начале недели без света оставались около 155 тыс. домов. Специалистам удалось восстановить подачу электричества в 115 тыс. домов. Серьезные повреждения также были зафиксированы в андалузском городе Уэльва, где в ночь на 1 ноября произошло мощное наводнение, затопившее большую часть города. Местные власти и спасательные службы продолжают мобилизовать усилия для помощи пострадавшим и восстановлению нормальной жизни в районах, охваченных стихией.

В генконсульстве России в Барселоне уточнили, что не располагают данными о россиянах, пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании.