Решающий свисток: рефери из Подмосковья доверили финал матча чемпионата России

Филимонов достиг карьерного рекорда, получив назначение на финал чемпионата России по футболу в формате 8×8 после того, как отсудил на турнире 16 игр. В решающем матче между ростовским МТТ и домодедовским «Комбинатом» ему пришлось принимать ключевые решения с использованием системы видеоповторов, включая назначение пенальти в игре, завершившейся со счетом 4:2 в пользу ростовчан. После финала арбитр признался, что испытывал великолепные ощущения от работы в решающем матче такого уровня.

«Вообще, отсудить такое количество матчей всего лишь за несколько дней нелегко. Во многих командах были игроки, которые выступали на самом высоком уровне. Футбол был быстрым, мне приходилось много двигаться. В других командах встречались слишком эмоциональные футболисты, к ним нужен особый подход, необходимо гасить их вспыльчивость. На самом деле накопилась психологическая и физическая усталость, но я этим справился», — объяснил судья.

Обслуживание турнира, где участвовали 124 команды со всей страны, потребовало от судейской бригады из 40 арбитров полной самоотдачи. Этот опыт особенно ценен необходимостью принимать решения в условиях ограниченного времени и высоких ставок, что характерно для современного футбола на всех уровнях.

