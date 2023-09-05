«Решение принялось само собой»: доброволец рассказал, почему отправился на СВО

Боец с позывным Бах до начала спецоперации не интересовался военным делом, боевого опыта не имел. Но когда стало ясно, что нацизм на Украине пора истреблять, он не смог стоять в стороне и вступил в добровольческий батальон БАРС-13.

Отец у Баха служил, работал в МВД, а мать была обычным экономистом. В детстве парень немного увлекался спортом, ходил в бассейн. Как и любой ребенок, мечтал стать либо летчиком, либо космонавтом, но до этого дело не дошло.

«Не знаю, как-то это все проходило мимо меня: некогда было мечтать, надо было действовать. Я получил среднее специальное юридическое образование, но на высшее дальше не пошел. Для меня это оказалось неинтересно», — признается Бах в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У нашего собеседника есть старший брат, и они оба не служили в армии. По словам Баха, братья никогда друг друга не подводили и сильно не ругались, не считая традиционных «пацанских» перепалок.

«Но у меня решение пойти на СВО было принято за пару дней. Мои родственники уже бывали «за ленточкой». Один из них рассказал, как был водителем, что происходит на фронте. И решение принялось само собой. Я поставил всех перед фактом. Меня никто не отговаривал, хотя остались ждать жена и четверо детей. Но мои ребята уже взрослые», — добавляет боец.

На сборах Бах познакомился с будущими сослуживцами, и все, по словам мужчины, «очень достойные люди». Он сразу сошелся с тремя парнями, один из которых был бывшим охотником и в итоге погиб на передовой.

«Что самое интересное, люди разных возрастов и социальных положений становятся единым организмом. Никто никогда ни от чего не отказывался, никто не нарушал правил, и все достойно выполняли свои задачи. Все прекрасно понимали, где они и что делают», — говорит Бах.

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