«Решили подзаработать, а теперь присядут»: трое мужчин собирались продать 10 килограммов сильных наркотиков

По данным журналистов, наркодилерами оказались молодые люди. Самому младшему из них всего 23 года. Они устроили в съемной квартире настоящий наркопритон: готовили к продаже 163 свертка, содержащих запрещенные вещества.

Экспертиза установила, что мужчины собирались продавать ряд сильных наркотиков. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы по уголовной статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Шутки про статью «два два восемь» не прошли без следа»; «Парни решили подзаработать, а теперь присядут. Жаль, молодые совсем»; «Сколько эта отрава людей в могилу загнала. А эти тупые малолетки этого не понимают, им лишь бы бабла срубить», — комментируют новость пользователи Сети.

Ранее стало известно, что участников популярных кулачных боев проверят на наркотики.