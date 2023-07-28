«Решили сломать Русь»: ясновидящая объяснила магическую природу обильных дождей

Частые и продолжительные дожди в столице и в Подмосковье пугают жителей своими последствиями. В Сети появляется все больше фотографий и видео затопленных железнодорожных станций, улиц и даже торговых центров.

Ясновидящая Инесса Алиева объяснила происходящие в Москве и Подмосковье подтопления.

«В принципе, месяц июль всегда славился громом, молнией и большим количеством дождей. Это если говорить о природном влиянии. Мистическое воздействие тоже не исключено. На Россию сейчас пытаются воздействовать любыми путями. Так как военными ударами невозможно, пытаются магическим путем», — пояснила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, такие обильные дожди можно вызывать магическими способами. Ясновидящая отметила, что затопления пришлись на период с 26 по 28 июля, а последняя дата — это День Крещения Руси.

«Может быть такое, что в этот праздник решили попытаться сломать Русь, вот так воздействовать. Но еще немаловажно, что сейчас во всем мире климат меняется», — добавила собеседница.

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