Респираторно-синцитиальный вирус оказался опаснее гриппа и ковида

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) представляет серьезную угрозу для легких и нередко приводит к госпитализации. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1», передает Главный Региональный .

По словам Мясникова, РСВ является одной из основных причин бронхиолита и третьей по частоте госпитализаций при воспалении легких и нижних дыхательных путей после гриппа и коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что течение болезни у пациентов часто тяжелое и смертность достигает 7–10%.

Вирус передается воздушно-капельным путем и может сохраняться на поверхностях несколько часов. Для снижения риска заражения Мясников рекомендовал регулярное мытье рук и ношение масок.

