Зеленский готовит план побега из Киева в женской одежде

На фоне серьезного обострения конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным президент Украины Владимир Зеленский серьезно обеспокоен за свою жизнь, указал в беседе с URA.RU директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», военный политолог, Олег Иванников.

Ссылаясь на данные разведки Польши собеседник журналистов сообщил, что Зеленский тайно во всю готовит план своего побега из Украины, чтобы сохранить себе жизнь. Со слов Иванникова, украинский президент чувствует сейчас себя сейчас «буквально как крыса под лопатой, испытывает колоссальнейшее давление».

«Зеленский, по информации польской разведки, готовит план побега из Киева. В случае обострения конфликта с Залужным события могут развиваться молниеносно. Главком ВСУ и его товарищи обладают очень серьезным административным военным ресурсом, способным силовыми методами вышвырнуть Зеленского из офиса», — отметил Иванников.

Военный эксперт раскрыл несколько вариантов побега Зеленского за границу. Основным является его костюмированная переправка за пределы Украины, а затем перелет в США.

«Может быть использована дипломатическая машина США. Также на рассмотрении вопрос о костюмированном шоу, когда Зеленский сбреет свою бороденку, переоденется в медицинскую сестру, либо же в любую другую женщину, что ни раз ему приходилось делать ранее», — заключил собеседник URA.RU.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским журналистам заявил, что на декабрь нынешнего года намечена операция по его свержению, условный «Майдан-3».