Реставратор получила переломы, упав в яму в Новодевичьем монастыре

В Москве на территории Новодевичьего монастыря произошел инцидент, в результате которого 69-летняя женщина-реставратор получила тяжелые травмы, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, пострадавшая упала в трехметровый приямок и сломала таз и ноги. Инцидент произошел после обеденного перерыва, когда реставратор возвращалась к работе вдоль монастырской стены.

Как отмечает источник, женщина заметила незнакомого мужчину у двери, предназначенной для рабочей бригады, и разглядела на его одежде название своей реставрационной фирмы. Заинтересовавшись этим, реставратор развернулась и, не глядя под ноги, провалилась в незакрытый приямок.

Мужчина, которого она заметила, немедленно позвал на помощь коллег. Спустившись к пострадавшей, рабочие в течение получаса разрабатывали план спасения. В результате они закрепили веревки на строительной косынке и опустили ее в яму.

Доброволец спустился вниз, помог женщине лечь на импровизированные носилки, после чего ее подняли на поверхность.

Медицинское обследование в больнице выявило у реставратора переломы таза и обеих ног. Врачи прогнозируют, что женщине потребуется несколько недель стационарного лечения и продолжительный восстановительный период.

