Ресторанный бизнес лидера группы Uma2rman накопил долг 3,3 млн руб.

Заведение Uma2rman, принадлежавшее Владимиру Кристовскому, накопило долг в размере 3,3 млн руб. из-за неоплаты аренды и коммунальных платежей. В настоящее время ресторан прекратил свою работу, сообщил телеграм-канал Mash.

ООО «Ума», владевшее баром Uma2rman, систематически не оплачивало аренду и коммунальные услуги в течение почти года, с декабря 2022 по октябрь 2023. На данный момент ресторан не функционирует. Доля Кристовского в данном бизнесе составляла 20%, остальная часть принадлежала двум компаньонам.

Заведение располагалось в горно-туристическом центре «Газпром» в Сочи. Арендодатель обратился в судебные органы и выиграл дело: теперь ООО обязано возместить 3,3 млн руб., включая основной долг, штрафные санкции и судебные издержки.

Компания была зарегистрирована в декабре 2022 года. В настоящий момент банковские счета компании заморожены. По итогам 2023 года ООО «Ума» представила отчетность: выручка составила 34,6 млн руб., а чистая прибыль — 2,3 млн руб.

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