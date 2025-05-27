«Ресурс» подготовит единый стандарт обращения с отходами стекла

Внедрение унифицированного стандарта будет курироваться участниками межотраслевого комитета. В его состав войдут как производители, так и потребители стеклотары, а также организации, занимающиеся переработкой стеклоотходов. Комитет был сформирован под эгидой Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

Как утверждает глава ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, цель создания этой межотраслевой площадки — объединить усилия всех участников рынка переработки стекла для оптимизации производственных процессов и выработки единых правил работы со стеклоотходами.

Валерия Гулимова подчеркнула, что инициатива создания этой платформы исходила от представителей отрасли, которые предложили Антону Мору, генеральному директору ООО «Сибирское стекло», возглавить новую структуру, учитывая его опыт и достижения компании в сфере переработки.

На первом заседании комитета Антон Мор акцентировал внимание на необходимости построения четкой и эффективной системы обращения со стеклоотходами. Он выразил уверенность, что для существенных изменений в отрасли необходимы решения на федеральном уровне.

В рамках комитета будет налажено взаимодействие между производителями стеклотары, торговыми сетями, предприятиями, использующими стеклянную упаковку для напитков, региональными операторами и переработчиками. Вместе они займутся разработкой стандартов и инструментов для улучшения сбора, транспортировки и переработки отходов стекла, а также возвращения вторсырья в производство.

К ключевым задачам относятся создание удобной системы логистики для доставки отходов к местам утилизации, предложения по модернизации оборудования с акцентом на отечественные аналоги, а также меры государственной поддержки, например, налоговые преференции для стимулирования развития инфраструктуры.

Заместитель руководителя департамента расширенной ответственности производителей Российского экологического оператора Гусен Ибрагимов заявил о поддержке этой инициативы, отметив, что подобные проекты способствуют снижению экологического воздействия, увеличению объемов переработки и устойчивому развитию всей отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.