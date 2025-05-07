Ретейлер Fix Price стал продавать в Москве водку, виски и ром

Сразу в нескольких магазинах Fix Price в Москве в продаже появился крепкий алкоголь. Это сделано в качестве теста, насколько будет пользоваться спросом такая продукция. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Ранее сеть Fix Price предлагала своим клиентам пиво, которое не требует получения лицензии на реализацию. Теперь же ретейлер решил попробовать продажи крепкого алкоголя. С этой целью несколько московских магазинов из этой сети получили необходимые документы, и выставили на витрины водку, виски и ром. Эксперты считают, что такой маркетинговый ход может повысить суммы продаж вдвое. Даже несмотря на конкуренцию со стороны специализированных магазинов, средний чек у Fix Price заметно вырастет.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Холдин дал советы, как не скатиться в запой на время майских праздников. В частности, он посоветовал употреблять шашлык со свежими овощами и большим количеством зелени. Спиртное он призвал заменить чаем, соком, морсом или домашним лимонадом.