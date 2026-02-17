Ретроградный Меркурий-2026: что говорят астрологи о периоде путаницы и коллапсов

Первый в 2026 году период ретроградного Меркурия наступит с 26 февраля по 20 марта. Всего их будет три. С точки зрения астрономии это рядовая оптическая иллюзия, возникающая из-за разницы скоростей движения планет. Однако в массовом сознании явление прочно связано с неудачами, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Первый период (26 февраля — 20 марта) начнется в Рыбах, завершится в Водолее — время рассеянности, утомляемости и информационной путаницы. Второй (29 июня — 23 июля) пройдет по знаку Рака, затрагивая темы семьи и эмоциональной безопасности, затем сместится в Близнецы, обострив вопросы документов и переговоров. Третий (24 октября — 13 ноября) случится в Скорпионе, когда могут всплыть старые обиды, тайны и финансовые обязательства.

Научных доказательств влияния Меркурия на людей нет. Но астролог-литотерапевт Анна Ширяева в беседе с «Ямал-Медиа» заметила, что это скорее больше суеверия.

«Нет доказанных данных, которые говорят о том, что Меркурий действительно что-то излучает, что эти волны оказывают какое-то влияние на человека. Но есть статистика. И статистически в периоды, когда нам с Земли кажется, что Меркурий движется в попятном движении, случаются путаницы, коллапсы, особенно сильные, когда Меркурий стоит стационарно перед разворотом в ту или в другую сторону. Но сильнее всего, когда Меркурий стационарный, перед разворотом в ретроградное движение, то есть у нас это будет с 26 февраля, потому что с 27-го он будет в ретрограде», — сообщила «Ямал-Медиа» астролог-литотерапевт Анна Ширяева.

По мнению астрологов, в ретроградный Меркурий не стоит покупать технику, подписывать документы, заводить знакомства, жениться, совершать сделки, планировать поездки и заводить животных. Но разрешается передоговариваться, завершать старые проекты, вспоминать полезные связи, перечитывать книги и возвращаться к незаконченным делам. Впрочем, многие связывают Ретроградный Меркурий и с возвращением бывших партнеров, что чаще скорее испытание, нежели попытка вселенной воссоединить разошедшихся.

Ранее сообщалось, что солнечное затмение 17 февраля совпало с Рамаданом и китайским Новым годом.