Ретропоезда, жизнь Рюриковичей и именитых коллекционеров: выяснилось, чем заняться москвичам в день города

Сейчас Москва отмечает свой праздник — день города. В эти выходные москвичи и гости города могут выбирать себе активности на любой вкус. Благо, есть из чего. Чтобы не потеряться в этом многообразии, учитель обществознания Шуваловской школы №1448 дал свои совету, куда пойти.

Педагог Анбяр Кармеев раскрыл нашим читателям интересные и познавательные места, куда можно отправиться всей семьей и подкрепить свои знания истории.

«На проспекте Мира находится исторический парк «Россия — моя история» — выставочный комплекс, где экспозиция оживает. Организаторы создали мультимедийные выставки о жизни Рюриковичей, Романовых и две экспозиции о двадцатом веке. Их уже успешно показывали в Манеже. Скучно не будет: вокруг голограммы и трехмерные реконструкции», — отмечает Анбяр Арифулович.

Еще одна новинка — музей Павла и Сергея Третьяковых. Это музейное пространство относится к Третьяковской галерее.

«Музей посвящен московским коллекционерам и их личной жизни, их вкладу в благотворительность. Многим было бы любопытно узнать о семье Третьяковых, благодаря которым и появился один из известнейших музеев столицы», — говорит учитель Кармеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в эти выходные есть прекрасная возможность полюбоваться на ретропоезда, продолжает наш собеседник. По Большой кольцевой линии пройдет парад поездов. Разные серии составов как отражение истории московского метрополитена.

«А еще 9-го и 10-го сентября можно посетить бесплатную экскурсию по мемориальной квартире Михаила Булгакова на Большой Пироговской. Поклонники писателя непременно оценят эту возможность», — предлагает педагог.

Ранее мы рассказывали, что больше полутора миллионов человек проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы.